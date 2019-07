Officiel - Real Madrid : Zinedine Zidane sera sur la jaquette de FIFA 20

Il y a quelques jours, EA Sports officialisait la présence d’Eden Hazard sur la jaquette de FIFA 20 en tant que successeur de Cristiano Ronaldo. Virgil van Dijk est également l'ambassadeur du prochain FIFA et apparaîtra sur la jaquette de l'édition "Champions" du jeu d'EA Sports.

Ce mardi, c’est au tour de Zinedine Zidane d’être introduit comme égérie de ce nouvel opus. En effet, le vainqueur de la Coupe du Monde 1998 et actuel manager du sera sur la jaquette de l’Ultimate Edition du titre phare d’EA Sports.

The one, the only, Zizou On the cover of the #FIFA20 Ultimate Edition and in #FUT20 as an ICON



Pre-Order the Ultimate Edition by August 5 to get a guaranteed #OTW player -> https://t.co/kNhJMf0Pmv pic.twitter.com/DNbkzNQxHT