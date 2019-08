Officiel : Ramy Bensebaini rejoint le Borussia Mönchengladbach

Le champion d'Afrique 2019 quitte le Stade Rennais et s'engage avec le club allemand.

C'était dans l'air du temps, c'est désormais officiel, Ramy Bensebaïni quitte le et rejoint la . Comme Goal l'avait annoncé, le défenseur algérien était présent ce mardi en pour passer sa visite médicale avec l'ancien club entraîné par Lucien Favre. En fin de contrat en juin 2020 avec le Stade Rennais, le défenseur gauche, capable d'évoluer dans l'axe aussi, avait manqué l'entraînement de Rennes ce mardi.

Du haut de ses 24 ans, l'ancien défenseur de a décidé de faire le grand saut après le sacre de l' en cet été. Passé par Montpellier et Rennes en , Ramy Bensebaini va découvrir un nouveau championnat dans les prochaines semaines qui semble tout à fait adapté à son style de jeu. Le Stade Rennais a confirmé le départ de son défenseur dans un communiqué ce mercredi matin.

[#MercatoSRFC]



Le @staderennais et le club allemand du @borussia ont trouvé un accord pour le transfert définitif de @bensebainiRams.



Le club remercie Ramy pour son investissement, son professionnalisme, son état d’esprit irréprochable et lui souhaite le meilleur. pic.twitter.com/EYWYyPVlUT — Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 14, 2019

"Le Stade Rennais F.C. et le club allemand du ont trouvé un accord pour le transfert définitif de l’international algérien Ramy Bensebaini. Arrivé en juillet 2016, Ramy a honoré à 98 reprises le maillot du Stade Rennais F.C. et a inscrit trois buts. Le club remercie Ramy Bensebaini pour son investissement, son professionnalisme, son état d’esprit irréprochable et lui souhaite le meilleur pour la suite", a indiqué le club breton dans son communiqué.

La semaine dernière, en conférence de presse, le président Olivier Létang avouait à propos du l'international algérien : "Il y a des offres pour Ramy Bensebaini en provenance d’un club allemand. Nous ne sommes pas loin d’un accord. Après ce sera sa décision". Pour rappel, le défenseur, arrivé à Rennes en 2016, avait un bon de sortie pour cet été. Il va finalement rejoindre l'Allemagne et le Borussia Mönchengladbach.

Ramy Bensebaini s'est engagé jusqu'en juin 2023 avec le club allemand et va selon toute vraisemblance porter le numéro 25. En revanche, le montant du transfert n'a pour le moment pas filtré. Le Borussia Mönchengladbach débute son championnat ce week-end avec un premier gros match contre , reste à savoir si la recrue algérienne sera d'ores et déjà de la partie et pourra y faire son baptême du feu.