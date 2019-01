Officiel - Prêté par Tottenham, Georges-Kévin N’Koudou renforce l'AS Monaco

L'ailier passé par Nantes et l'OM revient en Ligue 1 jusqu'à la fin de la saison. Il n'avait pas beaucoup de temps de jeu chez les Spurs.

Après Carlos Vinicius, Naldo, William Vainqueur, Fodé Ballo-Touré, Gelson Martins et Cesc Fabregas, l'AS Monaco se renforce de nouveau en vue du maintien. Le club de la Principauté a officialisé ce jeudi la venue de Georges-Kévin N’Koudou qui a été cédé sous la forme d'un prêt.

Du côté des Spurs, l'ancien joueur de Nantes et de l'OM avait peu de temps de jeu cette saison après avoir déjà été prêté la saison dernière du côté de Burnley. Sur le site officiel de l'AS Monaco, il a exprimé sa satisfaction de rejoindre le club de nouveau entraîné par Leonardo Jardim après le court épisode Thierry Henry.

"Je suis très heureux de retrouver la Ligue 1 et de m’engager avec l’AS Monaco. Je suis impatient de rencontrer mes coéquipiers et de tout donner sur le terrain avec ce maillot rouge et blanc", a déclaré Georges-Kévin N’Koudou.