OFFICIEL - Premier contrat professionel pour Mehdi Boudjemaa à Guingamp

Comme annoncé par Goal la semaine dernière, Mehdi Boudjemaa a signé un premier contrat professionnel de deux ans et demi avec l'En Avant Guingamp.

La semaine dernière, Goal vous annonçait que Mehdi Boudjemaa allait signer son premier contrat professionnel à Guingamp dans les prochains jours. C'est chose faite. Le club breton a officialisé la nouvelle ce mardi. Le milieu de terrain de 20 ans a signé pour deux ans et demi avec son club formateur.

Félicitations à @boudjemaaM7 ! Le jeune milieu relayeur de 20 ans vient de parapher un contrat professionnel de 2 saisons et demi avec son club formateur. pic.twitter.com/hCVV358Ne6

— En Avant de Guingamp (@EAGuingamp) 19 février 2019

Mehdi Boudjemaa n'a encore jamais joué dans l'élite avec Guingamp, mais il s'entraîne régulièrement avec les professionnels et a déjà fait plusieurs bancs cette saison. Le week-end dernier, il portait le brassard de capitaine avec l'équipe réserve et s'est illustré en National 3 en marquant un but somptueux contre Lannion (3-1).

Le nouveau coup de pétard de @boudjemaaM7 pic.twitter.com/mq4eBtHIzd

— Team EAG (@Team_EAG) 18 février 2019