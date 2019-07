OFFICIEL - Pintus quitte le Real Madrid pour rejoindre l'Inter Milan

Antonio Pintus, ancien préparateur physique du Real Madrid, va connaître une nouvelle expérience en Italie, avec l'Inter Milan.

Antonio Pintus est le nouveau préparateur physique de l' version Antonio Conte.



Dans un communiqué, le a annoncé l'arrivée de Grégory Dupont en tant que chargé de la préparation physique du Real Madrid.

— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 6 juillet 2019





Pintus était très recherché par Antonio Conte pour son expérience qui l’a conduit au fil des années à devenir l’un des préparateurs physiques les plus réputés en Europe. .



Sa carrière a débuté à la avec Lippi au début des années 90 et s'est poursuivie entre , Palerme, et enfin le Real Madrid avec les résultats que nous connaissons tous, notamment les sacres en Ligue des Champions.