Officiel - Pascal Dupraz nouvel entraîneur de Caen en Ligue 2

L'ancien entraîneur de Toulouse a été nommé à la tête de l'équipe normande, mal en point en L2 avec une inquiétante 17e place au classement.

Le Stade Malherbe de a un nouvel entraîneur. Quelques jours après s'être séparé de Rui Almeida, le club normand a confié son équipe première à Pascal Dupraz, dont l'arrivée a été officialisée ce mardi matin.

L'ancien entraîneur de et d'Évian Thonon-Gaillard s'est engagé pour deux saisons (plus une en option) avec le club relégué de cette saison. Il n'a plus dirigé d'équipe depuis son départ du TFC en janvier 2018. Il était depuis consultant sur Canal +.

"J’aime le football et je suis un homme de challenge, depuis que j’ai retrouvé la santé, j’avais cette envie d’entraîner à nouveau", a déclaré Pascal Dupraz comme premiers mots à la tête du Stade Malherbe.

Caen est mal en point en avec une seule victoire après neuf journées de . Le revers (0-1) à Grenoble a été celui de trop pour Rui Almeida, limogé seulement trois mois après son arrivée en provenance de .

Le SMC pointe à la 17e place au classement, une position peu en accord avec les ambitions annoncées de remonter directement dans l'élite.