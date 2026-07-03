Officiel : Onana de retour à Trabzonspor sous forme de prêt

Le club anglais de Manchester United a officiellement annoncé sur son site web le prêt de son gardien de but international camerounais, André Onana, au club turc de Trabzonspor. Le portier défendra les couleurs de cette équipe tout au long de la saison 2026-2027, L’opération est toutefois subordonnée à la finalisation des formalités liées à l’obtention de la licence internationale et à l’enregistrement officiel.

Cette décision marque le retour du gardien camerounais au stade « Babara Park », fief du club turc ; après une première expérience de prêt concluante la saison passée, au cours de laquelle il a disputé 40 matchs toutes compétitions confondues et joué un rôle clé dans la troisième place du championnat turc et la victoire en Coupe de Turquie de Trabzonspor.

Arrivé à Manchester United en provenance de l’Inter Milan à l’été 2023, il a disputé 102 matchs officiels sous le maillot des « Red Devils ».

Par communiqué, Manchester United a remercié le gardien camerounais et lui a souhaité « beaucoup de succès » dans ce nouveau défi.

Rappelons qu’Onana est lié à Manchester United par un contrat courant jusqu’en 2028, après un transfert estimé à 47,2 millions de livres sterling en provenance de l’Inter Milan.