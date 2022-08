OFFICIEL - OM : Durée, montant... tout savoir sur le transfert d'Arkadiusz Milik à la Juventus

L'OM et la Juventus ont officialisé le transfert de l'attaquant polonais ce vendredi matin. Voici les détails de la transaction.

C'était dans l'air du temps depuis quelques jours, c'est désormais officiel : Arkadiusz Milik n'est plus un joueur de l'Olympique de Marseille. L'attaquant polonais va faire son retour en Serie A du côté de la Juventus où il sera très certainement une doublure de choix pour Dusan Vlahovic ou un complément au Serbe si Massimiliano Allegri décide de jouer à deux devants.

Milik prêté un an à la Juventus

"L’attaquant polonais, Arkadiusz Milik, portera les couleurs de la Juventus en 2022-2023. L’Olympique de Marseille et la Juventus ont trouvé un accord pour le prêt avec option d’achat de l’attaquant polonais, Arkadiusz Milik, pour la saison 2022-2023", a indiqué l'Olympique de Marseille ce vendredi matin dans un communiqué officiel.

Comme annoncé ces derniers jours, Arkadiusz Milik est prêté à la Juventus pour une saison. Il n'est donc pas exclu que le Polonais rejoue un jour sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Pour rappel, Arkadiusz Milik est encore sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec l'OM. La Juventus a payé deux millions d'euros pour se faire prêter l'ancien attaquant de Naples et dispose d'une option d'achat à 8 millions d'euros.

Une option d'achat non obligatoire

En fin de saison, soit le club italien lèvera cette option ce qui permettra à l'Olympique de Marseille de faire entrer de l'argent dans les caisses, soit elle ne la lèvera pas et le Polonais retournera sur la Canebière. Selon toute vraisemblance, d'après les médias français et italiens, cette option d'achat n'est pas obligatoire et ne se déclenchera pas automatiquement en cas d'objectif remplis ou d'un certain nombre de matches joués.

Fortement critiqué par les supporters marseillais pour son manque d'impact ces dernières semaines, Arkadiusz Milik quitte donc l'OM après avoir laissé entrevoir des bribes d'un magnifique talent ayant fait penser à beaucoup qu'il pouvait être le fameux grand attaquant tant attendu par le club phocéen. Finalement, Milik retourne à son premier amour : la Serie A.

Lorsqu'il était à Naples, le Polonais avait déjà été désiré par la Juventus, mais son club n'avait rien voulu entendre. Du haut de ses 28 ans, Arkadiusz Milik passe un nouveau cap dans sa carrière en rejoignant l'un des plus grands clubs européens et il sera chargé de l'aider à reconquérir sa couronne en Italie ainsi qu'à briller davantage en Ligue des champions.