OFFICIEL - Olivier Giroud prolonge à Chelsea

L'international français est désormais lié avec les Blues jusqu'en juin 2020. Le club londonien a activé l'option d'une saison pour conserver Giroud.

C'était dans l'air du temps, c'est désormais officiel. a activé une clause dans le contrat d'Olivier Giroud pour le prolonger d'une saison supplémentaire et le conserver dans l'ouest de Londres la saison prochaine. L'international français, dont l'avenir était notamment lié à un retour en où , Marseille et Nice paraissaient intéressés, est désormais lié avec les Blues jusqu'en juin 2020 et va poursuivre sa carrière en .

Goal l'annonçait déjà ce dimanche et c'est désormais officiel. Maurizio Sarri, son entraîneur, avait également indiqué il y a quelques semaines qu'il souhaitait voir l'international français rester à Chelsea la saison prochaine. Titulaire cette saison en , Olivier Giroud devrait débuter la finale le 29 mai prochain à Bakou face à son ancien club, . Une compétition dont il est co-meilleur buteur avec Luka Jovic, l'attaquant de Francfort.

"Je suis très heureux de signer un nouveau contrat. Je voulais vraiment rester au moins un an de plus. J'ai le sentiment de faire partie de l'équipe, de la famille, depuis le début et j'espère qu'il y aura plus de trophées à venir", a indiqué Olivier Giroud après sa prolongation de contrat. "Nous sommes très heureux qu'Olivier soit un joueur de Chelsea pour une autre saison. Depuis qu'il s'est joint à nous il y a 18 mois, il a parfois dû faire preuve de patience et attendre des opportunités, mais il a quand même pu apporter une contribution positive à l'équipe", a ajouté Marina Granovskaia.

Delighted to extend my blue adventure pic.twitter.com/4IcnR8PhOp — Olivier Giroud (@_OlivierGiroud_) 21 mai 2019

Les Blues ont donc fait le nécessaire pour conserver leur joueur cet été, alors que l'incertitude plane toujours sur leur mercato : interdits de recrutement par la FIFA pour les deux prochaines périodes de transfert, ils espèrent un report de la sanction de la part du TAS. Une situation qui pousse le club à tout faire pour conserver ses joueurs, dont plusieurs ont récemment prolongé : César Azpilicueta, N'golo Kanté, Marcos Alonso ou encore David Luiz.

Des discussions ont également été entamées avec Mateo Kovacic, prêté par le , pour qui un accord pourrait être possible malgré l'interdiction de recruter. En revanche, rien n'indique que le club veuille retenir Gonzalo Higuain, qui est lui prêté par la depuis cet hiver et peu convaincant depuis son arrivée.

Enfin, le futur de Maurizio Sarri n'est pas encore totalement assuré, le coach italien subissant des critiques de la part des supporters londoniens depuis plusieurs mois en raison de résultats mitigés. La Juventus de son côté l'a placé sur sa short-list pour succéder à Massimiliano Allegri, dont le départ en fin de saison est acté. La Roma serait également sur les rangs après l'intérim de Claudio Ranieri.