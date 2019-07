Officiel - OL, Bruno Genesio n'entraînera pas Newcastle

Alors que Bruno Genesio était annoncé en favori pour devenir le nouvel entraîneur de , c'est finalement Steve Bruce qui a été choisi par la direction du club anglais pour prendre la succession de Rafael Benitez, parti en au Dalian Yifang.

Les Magpies ont privilégié un profil d'expérience très habitué à la ( , Hull City, Wigan, Sunderland) pour la saison à venir. Cette nomination intervient aussi dans le contexte du rachat qui était proche d'intervenir avec un repreneur des Émirats Arabes Unis, mais qui a finalement été annulé.

Newcastle United can now announce that Steve Bruce has been appointed as the club's new head coach.



