OFFICIEL - Niko Kovac nouvel entraineur de Monaco

Le Croate Niko Kovac vient d’être désigné nouvel entraineur de l’AS Monaco. Il remplace l’Espagnol Robert Moreno.

Comme c’était pressenti depuis samedi, Niko Kovac s’installe aux commandes de l’AS . Le coach croate arrive à la tête de l’équipe princière pour succéder à Robert Moreno. Ce dernier avait été limogé quelques heures auparavant et après sept mois seulement passés sur le Rocher.

L’ancien entraineur du s’engage pour une durée de trois ans avec la formation princière, avec option pour une année supplémentaire. Il dirigera sa première séance à La Turbie dès ce lundi avant d’être présenté à la presse.

L'article continue ci-dessous

Kovac est clairement le choix du nouveau directeur sportif du club princier, l’Anglais Paul Mitchell. Et ce dernier s’est félicité de cette acquisition, louant notamment le CV du Croate. « Niko a une grande expérience du plus haut niveau en tant qu’ancien joueur et entraîneur, a-t-il commencé par souligner. Il a démontré ses capacités à gagner avec le Bayern Munich, l’un des plus grands clubs au monde, mais aussi avec Francfort, qui était alors dans un processus de reconstruction (…) Sur son CV figure également le très bon travail réalisé avec la sélection croate, avec une qualification à la Coupe du Monde (…) Son énergie, sa façon de travailler et sa vision du jeu en font l’entraîneur dont le Club a besoin pour affirmer ses ambitions et construire de solides fondations pour lui permettre d’atteindre un succès durable. »

« Kovac incarne la nouvelle direction empruntée par le club »

Oleg Petrov, le vice-président monégasque, s’est aussi dit heureux de cette venue, même s’il s’agit déjà du troisième entraineur à officier sous ses ordres et en à peine un an et demi. « Cette saison, s’ouvre un nouveau chapitre pour l’AS Monaco, avec une orientation sportive affirmée et alignée sur les objectifs du club. Cette direction sera incarnée, au poste d’entraîneur, par Niko, a confié le Russe. Niko est reconnu pour son travail en sélection comme en club, dans la progression de jeunes talents, la gestion de joueurs confirmés et la capacité à obtenir de très bons résultats. Je suis convaincu que son expérience et sa personnalité seront des atouts importants pour nous aider à atteindre nos objectifs. »

Plus d'équipes

Kovac va maintenant essayer de remettre l’AS Monaco sur les bons rails et la ramener notamment dans le Top 3 du championnat français, afin de retrouver la Ligue des Champions. Il sera épaulé dans cette mission par son frère Robert, mais aussi deux adjoints qu’il a fait venir pour s’occuper des analyses vidéos. Le salaire dont il bénéficiera n’a pas été communiqué, mais nul doute qu’il sera gracieusement rémunéré.