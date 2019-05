Officiel - Nico Schulz (Hoffenheim) rejoint le Borussia Dortmund jusqu'en 2024

Le latéral gauche et international allemand s'est engagé comme prévu avec le Borussia pour cinq saisons. Le transfert est estimé à 25 millions d'euros

Le vient d'annoncer son premier renfort de l'intersaison en attendant peut-être Thorgan Hazard et Julian Brandt. Le BVB a officialisé la venue de Nico Schulz en provenance d' .

Le latéral gauche de 26 ans s'est engagé pour les cinq prochaines saisons, jusqu'en 2024. L'opération est estimée à 25 millions d'euros par la presse allemande.

International allemand (six sélections, deux buts), Nico Schulz est devenu une référence à son poste depuis plusieurs mois en . Il avait rejoint le TSG Hoffenheim en 2017 après des expériences au et le .

Borussia Dortmund verpflichtet Nico Schulz von der @tsghoffenheim! Der 26-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2024! #SCHUUULZ



21 mai 2019

"Le Borussia Dortmund est un club de premier plan dont l’équipe joue un football qui me convient tout à fait, à mon style et à moi. Je pense pouvoir aider l’équipe avec ma façon de jouer et nous pouvons réaliser de grandes choses ensemble", a indiqué le joueur sur le site internet du club.