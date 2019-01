OFFICIEL - Naldo débarque à Monaco

L'AS Monaco a officialisé jeudi le recrutement du défenseur brésilien, Naldo. Arrivé de Schalke 04, l'expérimenté arrière signe pour un an et demi.

L'AS Monaco tient son premier renfort hivernal. Il s'agit de l'arrière central brésilien Naldo. Âgé de 36 ans, ce dernier débarque en provenance de Schalke 04. La durée de son engagement avec l'équipe princière est d'un an et demi (jusqu'en 2020). Naldo arrive à Monaco pour apporter son expérience, mais aussi pour rehausser le rendement défensif de l'équipe. Les vice-champions de France sont 19es au classement, et cette dégringolade sportive s'explique en partie par la fébrilité de son arrière-garde depuis l'entame de l'exercice en cours.

🖊🇧🇷 L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de Naldo en provenance de Schalke 04. Le défenseur s’engage jusqu’en juin 2⃣0⃣2⃣0⃣

📄➡️ https://t.co/PbDjLwqE6i#WelcomeToMonaco 🇮🇩 pic.twitter.com/Ksijfqhnb4 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 3 janvier 2019

Après avoir paraphé son contrat, Naldo a fait part de son excitation à l'idée de relever ce nouveau challenge : "C’est un nouveau projet pour moi après quatorze ans en Bundesliga. Je remercie l’AS Monaco pour sa confiance. Je vais tout faire pour répondre au mieux aux attentes du club sur le terrain mais également en dehors. Je souhaite apporter mon expérience pour aider l’AS Monaco à retrouver sa place", a-t-il confié sur le site du club monégasque.

Naldo évoluait en Bundesliga depuis 2005. Il a joué successivement au Werder Brême, à Wolfsburg et à Schalke 04. Défenseur à la fois rugueux et longiligne (1m98), il est aussi connu pour son adresse dans la surface adverse. En 357 matches dans l'élite allemande, il a claqué un total de 46 réalisations.

La direction monégasque et à sa tête le vice-président Vadim Vasilyev se sont logiquement félicités de cette acquisition : "bienvenue à Naldo, un défenseur doté d’une grande expérience au plus haut niveau et remarqué pour ses qualités de meneur d’hommes. Nous sommes convaincus que son profil sera un atout important dans notre volonté de renforcer rapidement l’effectif".

Naldo pourrait effectuer ses débuts avec la formation princière à l'occasion du match des 32es de finale de la Coupe de France contre l'AS Canet. En défense, Thierry Henry a le choix entre lui associer Glik, Jemerson ou Badiashile. À noter que l'ex-international auriverde (4 capes) peut aussi se produire dans une défense centrale à trois et plein axe.