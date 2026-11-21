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Lors d'une journée exceptionnelle dans les couloirs du Real Madrid, légendes du sport et réussite économique se sont retrouvées sous le même toit, après que le club merengue a obtenu une approbation écrasante pour l'entrée de la légende espagnole du tennis Rafael Nadal à son conseil d'administration, une décision dont la portée dépasse la simple nomination d'une star mondiale à un poste de direction.

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Alors que Florentino Pérez célébrait l'arrivée de l'un des plus grands symboles du sport espagnol au sein de la famille du club, l'assemblée générale a apporté d'autres nouvelles tout aussi importantes, les socios ayant approuvé des comptes solides et un budget record de 1,25 milliard d'euros pour la saison prochaine.

L'assemblée générale extraordinaire, qui s'est tenue en présentiel et à distance dans la salle de basket de la Real Madrid City, a été marquée par un vote écrasant en faveur de la nomination de Nadal comme nouveau membre du conseil d'administration, parallèlement à l'approbation des résultats financiers de la saison 2025-2026 et du budget prévisionnel de la saison suivante, une scène qui reflète les ambitions sportives et économiques du club merengue.

Rafael Nadal a obtenu 99,5 % des voix pour devenir nouveau membre du conseil d'administration du Real Madrid : 1 704 socios ont approuvé sa nomination, contre 4 votes contre et 5 abstentions, sur un total de 1 713 votes.

La décision a été prise lors de l'assemblée générale extraordinaire, dont l'ordre du jour se limitait à la ratification de la nomination de la légende du tennis espagnol au conseil d'administration, conformément à l'article 46 des statuts du club.

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Nadal a reçu un accueil chaleureux et une ovation des représentants du club, un moment qui illustre sa place exceptionnelle au sein de l'institution madrilène, d'autant qu'il est l'un des supporters les plus célèbres du Real Madrid, en plus d'être membre d'honneur depuis 2011.

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Florentino Pérez n'a pas caché sa joie, assurant que l'arrivée de Nadal représentait une journée particulière pour le club et pour lui personnellement, en tant que président du Real Madrid.

« Nous connaissons tous la stature exceptionnelle de Rafael Nadal, son nom est déjà gravé dans l'histoire du sport mondial. Il a réalisé quelque chose de rare : devenir une légende admirée et respectée dans le monde entier », a déclaré Pérez dans son discours devant les socios.

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Il a ajouté : « Mais ceux qui ont eu la chance de le connaître de près savent que sa grandeur va bien au-delà de ses succès et de ses innombrables titres. Rafa est quelqu'un qui a gagné le respect et l'affection de millions de personnes grâce à sa personnalité et à son comportement sur les courts et en dehors, ainsi qu'à son engagement indéfectible envers les valeurs qui font la grandeur du sport. »

Pérez : Nadal est l'un des nôtres et son arrivée dépasse la simple nomination

Le président du Real Madrid a insisté sur le fait que la relation entre Nadal et le club merengue dépasse la simple admiration sportive, estimant que la légende du tennis espagnol est l'un des enfants de l'institution madrilène et entretient un lien affectif profond avec ses couleurs.

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« Pour nous, il y a quelque chose de très particulier : Rafa est l'un des nôtres. Il est membre d'honneur du Real Madrid, il ressent profondément ces couleurs et a toujours exprimé avec fierté son attachement au club », a déclaré Pérez.

Et de poursuivre : « Son entrée à notre conseil d'administration représente donc bien plus que l'arrivée d'une personnalité exceptionnelle. Cela signifie que l'une des plus grandes légendes du sport espagnol et mondial veut partager avec nous la responsabilité et la fierté de travailler pour l'avenir du Real Madrid. »

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Pérez s'est dit convaincu que la présence de Nadal aidera le club à continuer de bâtir un avenir solide pour les générations futures, tout en préservant son identité, ses principes et ses ambitions.

Il a ensuite adressé un message direct à la star espagnole : « Cher Rafa, ton acceptation de rejoindre le conseil d'administration du Real Madrid est un grand honneur pour nous. Ce club est ta maison, et je suis certain que, grâce à ce nouveau rôle, nous continuerons à partager de nombreux moments de fierté et d'émotion. »

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Nadal : une grande responsabilité, je travaillerai à préserver le rang du club

De son côté, Rafael Nadal a exprimé sa grande joie de rejoindre le conseil d'administration du Real Madrid, soulignant qu'il mesurait l'ampleur de la responsabilité qui lui incombe, compte tenu du statut mondial du club.

« C'est un immense honneur et une source de grande joie. Être membre du conseil d'administration du Real Madrid représente une grande responsabilité, car ce club se transmet de père en fils et rassemble les gens. Pour moi, il me réunit avec ma famille et mes amis pour regarder les matchs ensemble », a déclaré Nadal.

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Il a ajouté : « J'ai pleinement conscience de l'ampleur de la responsabilité, car le Real Madrid est une marque mondiale. C'est une lourde responsabilité, et je l'accepte afin de pouvoir, avec le temps, apprendre et contribuer à ce que ce club reste le meilleur du monde. »

Il a conclu en affirmant sa volonté de contribuer à préserver le succès de l'institution madrilène : « Je travaillerai pour que les choses restent telles qu'elles sont, un club qui gagne, et qu'il continue ainsi dans les années à venir. Hala Madrid ! »

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Nadal affiche une carrière exceptionnelle, avec 92 titres en simple, dont 22 en Grand Chelem, ainsi que deux médailles d'or olympiques et cinq Coupes Davis avec l'équipe d'Espagne, sans oublier son passage à la première place du classement mondial.

Le Real Madrid annonce un budget record de 1,25 milliard d'euros

L'arrivée de Nadal n'a pas été le seul temps fort de l'assemblée générale, puisque les chiffres financiers ont apporté de très bonnes nouvelles au club merengue : les socios ont approuvé les comptes de la saison 2025-2026, ainsi que le budget de la saison prochaine, qui atteint 1,25 milliard d'euros, un nouveau record.

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Pedro López Jiménez, vice-président du Real Madrid, a ouvert sa présentation financière par une déclaration remarquée : « Je vais vous présenter un résumé de ce qui se passe dans la salle des machines du porte-avions, pour qu'il puisse enchaîner les victoires. »

Il a ajouté sur le ton de la plaisanterie : « Parfois le ballon rentre, parfois non, et parfois la VAR joue un rôle décisif. »

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Les comptes révèlent que le Real Madrid a clôturé l'exercice 2025-2026 avec un bénéfice net de 26,2 millions d'euros, prolongeant sa série de résultats positifs pour la vingt-sixième année consécutive.

Les revenus du club ont également dépassé la barre du milliard d'euros pour la troisième saison de suite, pour atteindre 1,221 milliard d'euros, un nouveau record, tandis que les fonds propres du club ont grimpé à 624 millions d'euros.

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Le Real Madrid a par ailleurs versé plus de 354 millions d'euros au Trésor public la saison dernière, au titre des impôts et des cotisations sociales, un indicateur de l'ampleur de son activité économique et de son poids financier.

Le Santiago Bernabéu au cœur des ambitions de croissance économique

Le stade Santiago Bernabéu occupe une place importante dans les plans de croissance, ses revenus ayant progressé de 11 %, alors même que l'enceinte n'est pas encore pleinement exploitée, sachant que le coût de son projet de rénovation s'est élevé à 1,408 milliard d'euros.

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Le vice-président du club a précisé que 74 % des revenus provenaient des activités commerciales et de l'exploitation du stade, tandis que les revenus liés aux compétitions et aux instances sportives, comme LaLiga, la Fédération espagnole, l'UEFA et la FIFA, représentaient les 26 % restants.

Les socios ont approuvé les comptes de la saison 2025-2026 par 1 710 voix, soit 99,25 %, contre 5 votes contre et 8 abstentions.

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Le budget de la saison 2026-2027 vise, lui, des revenus de 1,25 milliard d'euros, soit une hausse prévue de 2,4 %, en misant sur un nouvel essor des activités commerciales et sur l'investissement dans le stade Santiago Bernabéu.

Le club prévoit une hausse de 16 % des revenus d'exploitation du stade, portée par une croissance de 115 % des revenus commerciaux, ainsi qu'une augmentation de 22 % des recettes du Tour du Bernabéu et des activités associées.

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Le Real Madrid compte également sur la pleine exploitation du Sky Bar, après le règlement du litige juridique qui le concernait, pour renforcer ses ressources financières dans les mois à venir.

Nouveaux sponsors, plus de boutiques et une hausse pour le football féminin

Le nouveau budget prévoit une augmentation de 22 % des revenus de sponsoring, après le renouvellement de plusieurs accords commerciaux, en tête desquels les partenariats avec Adidas, Emirates et Unicaja, ainsi que l'arrivée de nouveaux sponsors, parmi lesquels Uber Eats, Hotels.com, PreZero, Airen et Campofrío.

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Le club vise aussi une hausse de 15 % des ventes de ses boutiques, soutenue par l'ouverture d'un nouveau magasin au sein du stade Santiago Bernabéu, tandis que le budget de l'équipe de football féminin sera augmenté de 12 %.

Le nouveau budget a été approuvé par 1 705 socios, soit 99 %, contre 5 votes contre et 12 abstentions.

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En fin d'assemblée, les socios ont approuvé les cotisations pour la saison 2027-2028, le conseil d'administration ayant proposé de fixer la cotisation annuelle à 156,79 € hors TVA.

La cotisation réduite pour les retraités de plus de 65 ans comptant au moins 25 ans d'ancienneté au club s'élèvera à 78,33 €, tandis que les socios âgés de 11 à 14 ans paieront 53,66 €, les moins de 11 ans ainsi que les socios comptant plus de 50 ans d'ancienneté en étant exemptés.

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Les cotisations ont été adoptées par 1 659 voix, soit 96,4 %, contre 36 votes contre et 26 abstentions.

Le Real Madrid est ainsi sorti de son assemblée générale avec une décision historique au niveau de son conseil d'administration, après avoir attiré l'un des plus grands symboles du sport mondial, et avec des indicateurs financiers qui confortent ses ambitions futures, nouvelle preuve de la volonté de Florentino Pérez de consolider la puissance du club sur le terrain comme en dehors.