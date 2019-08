OFFICIEL - Nacho Monreal (Arsenal) file à la Real Sociedad

"Nacho Monreal a rejoint le dans un contrat permanent (...) Nous voudrions remercier Nacho pour sa contribution au club et tout le monde à lui souhaite le meilleur pour son avenir. Le transfert est soumis à l'achèvement des processus réglementaires", ont écrit les Gunners d'Arsenal, ce samedi, via un communiqué officiel annonçant le départ de son latéral gauche.

En d'autres termes, sous réserve d'une visite médicale fructueuse en Espagne, Nacho Monreal va quitter Londres dans les heures à venir. Âgé de 33 ans, le natif de Pampelune entamait sa 8ème saison à Arsenal, un club où il était arrivé en 2013 en provenance de Malaga.

Wishing you all the best at @RealSociedadEN, @_nachomonreal