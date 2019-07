OFFICIEL - En fin de contrat à Lyon, Morel rejoint Rennes

Le Stade Rennais a annoncé ce mardi soir l'arrivée de Jérémy Morel (35 ans).

Après Lorient, Marseille et , Jérémy Morel poursuit son tour de l'Hexagone en renforçant le .

Le club breton a annoncé ce mardi soir la signature pour une saison de l'international malgache. Morel, en fin de contrat, arrive libre. Il tentera d'apporter son expérience à l'équipe de Julien Stéphan, du haut de ses 35 ans.

L'article continue ci-dessous

"L’expérimenté défenseur Jérémy Morel a choisi le Stade Rennais F.C. L’ancien Lyonnais a signé ce mardi un contrat d’une saison", a indiqué le Stade Rennais dans un communiqué officiel.

"Formé et révélé à Lorient, vainqueur et buteur lors du en 2011 avec l' , vainqueur de la en 2012 toujours avec l’OM, 367 matches de au compteur, 43 matches de Coupe d’Europe, nommé dans l'équipe-type de l’Europa League lors de la saison 2016-2017, Jérémy Morel est devenu en , et au fil des saisons, une référence à son poste de latéral gauche. Positionné en tant que défenseur central par Marcelo Bielsa à Marseille, le Lorientais s’est aussi montré très à l’aise dans l’axe au côté de Nicolas N'Koulou. Né d’un père malgache, Jérémy Morel compte également 6 capes avec la sélection de dont un récent quart de finale de Coupe d’Afrique des Nations 2019 perdu 3-0 face à la le jeudi 11 juillet. Après être passé par les deux olympiques, Jérémy Morel revient donc en Bretagne pour un nouveau défi et l’envie de parcourir encore l’Europe en Rouge et Noir. Degermer Mat Jérémy !".