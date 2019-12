OFFICIEL - Montella n'est plus l'entraîneur de la Fionrentina

Vincenzo Montella a été relevé de ses fonctions d'entraîneur de la Fiorentina après la défaite contre le Roma (1-4). Iachini est pressenti.

La défaite 1-4 contre la Roma à domicile a été fatale pour Vincenzo Montella. Ce matin, la a pris la décision de se séparer de son entraîneur, l'équipe étant en 14ème position au classement avec seulement 17 points après 16 journées.

ACF Fiorentina comunica di aver sollevato Vincenzo Montella dall’incarico di allenatore della Prima squadra.



"L'ACF Fiorentina annonce qu'elle a relevé Vincenzo Montella de son poste d'entraîneur de l'équipe première, peut-on lire dans le communiqué du club. La décision du club intervient à l'issue d'une analyse longue et minutieuse des performances et des résultats de l'équipe.

"L'objectif de donner un tournant positif immédiat à la saison en cours et la nécessité de rentrer sur le terrain avec la sérénité et la détermination indispensables pour les matchs à venir, ont incité la direction et le propriétaire à la décision de révoquer l'entraîneur actuel. La Fiorentina remercie Vincenzo Montella et son équipe pour leur engagement et leur sérieux au cours des derniers mois et lui souhaite le meilleur succès professionnel pour la suite de sa carrière. Le club communiquera, dans les prochains jours, le nom du nouvel entraîneur de l'équipe première."

Montella clôture ainsi sa deuxième expérience avec la Viola - qu'il avait déjà entraînée entre 2012 et 2015 - avec seulement 5 victoires en 26 matches, dont 3 en championnat. Il était arrivé en avril dernier pour remplacer Stefano Pioli.

Cette année, les choses ne se sont pas mieux passées et vendredi, après le match, une rencontre entre le directeur sportif Daniele Pradé et le bras droit de Commisso, Joe Barone, a abouti à cette décision. Reste à savoir qui prendra sa place et selon Sky Sport, le nom de Giuseppe Iachini serait le favori, lui qui a été joueur au club.