OFFICIEL - Milan se sépare de Marco Giampaolo

La direction de l'AC Milan a décidé de mettre fin à la mission de son entraineur principal, Marco Giampaolo.

Marco Giampaolo n'est plus l'entraineur de l' . Malgré le succès récolté le week-end dernier sur le terrain du , le technicien italien a été débarqué de ses fonctions. Il ne sera pas resté plus de cinq mois à la tête de la formation lombarde.

Intronisé à la place de Gennaro Gattuso, cet ancien coach de la avant comme objectif de relancer les Rossonerri et réduire aussi l'écart avec la . Or, c'est exactement le scénario inverse qui s'est produit puisque Milan a complètement raté son entame de championnat avec quatre faux-pas essuyés lors des six premières journées. Actuellement, Kessie et ses coéquipiers pointent à la 13e place du classement.

Official Statement: Marco Giampaolo ⬇https://t.co/PpcvyanX5f — AC Milan (@acmilan) October 8, 2019

Septième coach débarqué depuis 2014

Le banc milanais est vacant désormais et deux noms s'y dégagent pour s'y installer. Celui de Stefano Pioli, l'ancien coach de l'Inter de Milan et de la , et aussi celui d'Andriy Shevchenko. Ce dernier aurait les faveurs de la direction en place puisque ce sont deux de ses anciens coéquipiers qui gèrent les affaires sportives du club, en l'occurrence Zvonimir Boban et Paolo Maldini. Par ailleurs, les tifosi aussi privilégieraient cette option plutôt que celle qui verrait un ancien de l'Inter prendre les rênes de leur équipe.

À noter que depuis le départ de Massimiliano Allegri en 2014 sept entraineurs différents se sont succédé à la tête de cette équipe. Une période durant laquelle les septuples champions d’Europe n’ont pas participé une seule fois à la prestigieuse Ligue des Champions.