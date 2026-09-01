Le club de Milan a officiellement annoncé la signature d'Omari Hutchinson en provenance de Nottingham Forest, sous forme de prêt pour 4 millions d'euros, avec une option d'achat qui pourrait devenir obligatoire moyennant 40 millions d'euros supplémentaires.

Le joueur est arrivé pour passer sa visite médicale durant le week-end, avant de parapher son contrat avec le club italien.

Milan a déclaré dans un communiqué officiel : « Le club de Milan annonce aujourd'hui la signature d'Omari Hutchinson sous forme de prêt en provenance du club de Nottingham Forest, avec l'inclusion d'une option pour transformer le transfert en une opération définitive. L'accord de prêt court jusqu'au 30 juin 2027. »

Hutchinson vient en remplacement de l'ailier portugais Rafael Leão, qui a rejoint Galatasaray cet été.

Selon différentes sources, parmi lesquelles Sky Sport Italia et Goal.com, le montant du prêt pour une saison s'élève à 4 millions d'euros, versés directement dans les caisses de Nottingham Forest.

Et si Milan décide de lever l'option d'achat à la fin de la saison, le club italien versera 40 millions d'euros supplémentaires, après quoi le joueur pourra signer un contrat de 3 ans, jusqu'en juin 2030.

Hutchinson portera le maillot numéro 20 avec Milan au stade de San Siro cette saison.

Hutchinson est passé auparavant par l'académie de Chelsea et l'académie des jeunes d'Arsenal, et a également joué à deux reprises avec Ipswich Town et Suffolk, avant de rejoindre Nottingham Forest à l'été 2025.



Vous pouvez discuter des sujets et des actualités de manière plus approfondie sur les forums de « Kooora »