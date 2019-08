OFFICIEL : Mickaël Le Bihan (Nice) file à Auxerre

L'OGC Nice a officialisé le départ de Mickaël Le Bihan à l'AJ Auxerre.

Mickaël Le Bihan file en . L'attaquant polyvalent va poursuivre sa carrière à l' .

L'OGC Nice a indiqué ce vendredi soir avoir trouvé un accord avec le club bourguignon pour son transfert.

"Au lendemain du derby, Mickael Le Bihan a fait ses adieux à ses coéquipiers. L’ancien Havrais quitte l’OGC Nice en cette fin de mercato estival. Un accord a été trouvé avec l’AJ Auxerre ( ) pour un transfert", a indiqué le club azuréen.

"Ses débuts en 2015 avaient été idylliques. Un soir de carton (6-1) face à où il avait donné sa pleine mesure, aux côtés d’un Hatem Ben Arfa en feu. Mais Mika Le Bihan n’eut pas la chance de rester sur ce petit nuage. Il n’y remontera que 17 mois plus tard pour un merveilleux comeback, quand il renversa le match et le stade face à pour une victoire qui aura compté dans la course à la 3e place. Après toutes les épreuves traversées, sa joie ce soir-là, tout comme celle en mai quand il donna le coup de grâce à lors de la der’, resteront dans la mémoire collective".

"Un penalty en force, dans son style caractéristique, qui demeurera son 5e et dernier but en rouge et noir (en 26 rencontres de championnat). A 29 ans, et alors qu’une nouvelle aventure l’attend, l’OGC Nice lui souhaite la meilleure des continuations".