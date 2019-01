OFFICIEL - Martin Caceres de retour à la Juventus

La Juventus a officialisé ce mardi le retour de Martin Caceres. Le défenseur uruguayen est prêté jusqu'à la fin de la saison.

Martin Caceres revient une nouvelle fois à la Juventus. Annoncé depuis plusieurs jours, le retour du défenseur uruguayen a été officialisé ce mardi par le club italien, qui a annoncé que le joueur était prêté jusqu'à la fin de la saison.

L'arrivée de Martin Caceres en provenance de la Lazio vient compenser le départ de Mehdi Benatia. Le défenseur de 31 ans a déjà évolué à la Juve en 2009/2019 et entre 2012 et 2016, remportant cinq Scudetti, deux Coupes d’Italie et trois Supercoupes.