Officiel - Marouane Fellaini quitte Manchester United et rejoint le Shandong Luneng (Chine)

C'était annoncé depuis plusieurs jours. Marouna Fellaini quitte bien de manière définitive Manchester United après cinq ans et demi passés au club. L'international belge rejoint ainsi le Shandong Luneng Taishan qui évolue en première division chinoise.

