OFFICIEL - Marouane Chamakh annonce sa retraite sportive

Disparu des radars depuis plus de deux ans, l'ancien attaquant des Girondins de Bordeaux a annoncé la fin de sa carrière de joueur, ce dimanche.

Passé par les Girondins de entre 2002 et 2010, avec lesquels il a notamment remporté un titre de Champion de en 2009, Marouane Chamakh, désormais âge de 35 ans, a officiellement annoncé sa retraite ce dimanche, en marge de l'émission L'Expresso sur BeIN Sports.

En effet, alors que le Marocain avait totalement disparu des radars depuis un peu plus de deux ans et une aventure manquée du côté de Cardiff, celui qui a porté les couleurs de Bordeaux à 301 reprises avant de s'envoler pour ne fera pas son retour, pas même de manière symbolique.

Chamakh ne rejouera plus, mais veut faire son retour dans le football

"Ça fait deux ans que j'ai vraiment coupé du football, c'était voulu. Je voulais me rapprocher de ma famille. Aujourd'hui, je peux dire que je me suis vraiment retiré du football", a-t-il déclaré, pour justifier son choix de raccrocher les crampons. ​

S'il ne fera plus trembler les filets adverses, le natif de Tonneins devrait toutefois reprendre une certaine activité, liée au football, un milieu qui lui manque, et dans lequel il souhaite revenir. "Je n'envisageais pas de revenir dans le football, que ce soit comme consultant ou entraîneur, mais je sens que c'est quelque chose qui me manque. Donc je vais essayer de revenir. Je vais essayer de passer mes diplômes. Je veux faire les choses petit à petit et sérieusement", a-t-il ajouté.