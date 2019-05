OFFICIEL - Marcello Lippi de nouveau sélectionneur de la Chine

L'ancien sélectionneur italien, Marcello Lippi, prend les rênes de la sélection de Chine pour la deuxième fois.

Marcello Lippi a été nommé sélectionneur de la pour une deuxième fois alors qu'ils se préparent pour les qualifications pour la 2022.



L’ancien coach de l’ et de la a été à la barre de la Chine pendant plus de deux ans avant de quitter son poste en janvier, après avoir été éliminé en quart de finale de la Coupe d’Asie.



Il a été remplacé par Fabio Cannavaro, qui a démissionné le mois dernier. La Fédération chinoise de football (CFA) a confirmé ce vendredi la nomination de Lippi.



"L'entraîneur de football italien, Marcello Lippi, est devenu l'entraîneur de l'équipe de football masculine nationale de Chine.



"Depuis que Lippi a dirigé l'équipe nationale, le groupe a fait preuve d'un esprit positif et d'une conviction de combat tenace", poursuit le communiqué.



"Nous pensons que dans les jours à venir, sous la direction de Lippi et de son staff d'entraîneurs, les membres de l'équipe de football nationale masculine de Chine auront un impact total sur leurs rêves en Coupe du Monde."

Lippi devrait prendre ses responsabilités le mois prochain, lorsque la Chine affrontera les et le Tadjikistan en match amical.



Le tirage au sort du deuxième tour de qualification pour la Coupe du monde 2022 en Asie devrait avoir lieu le 17 juillet, avant le début des matches, prévus en septembre.