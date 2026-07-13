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Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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Officiel : Manchester United recrute un joueur de Chelsea

Mercato
Premier League
Manchester United
Chelsea
A. Santos
Angleterre
Brésil

Aucun détail contractuel n’a été révélé.

  Le club de Manchester United a officialisé l’arrivée d’un joueur de Chelsea lors du mercato estival en cours, afin de renforcer son effectif pour la saison prochaine.

Dans un communiqué officiel, le club mancunien a confirmé l’arrivée du Brésilien André Santos en provenance de Chelsea, sans dévoiler les termes du contrat.

Le club a également diffusé une vidéo sur ses réseaux sociaux pour présenter le joueur, accompagnée du commentaire : « Les rêves deviennent réalité… et André Santos en est la preuve. »

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