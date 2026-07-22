Officiel : Manchester City prolonge le contrat de Foden

Manchester City a officiellement annoncé, ce mercredi, la prolongation du contrat de son joueur anglais Phil Foden, qui restera au sein de la forteresse de l'Etihad jusqu'en 2030.

Manchester City a indiqué sur son site officiel : « Phil Foden a signé un nouveau contrat de quatre ans qui le maintiendra à l'Etihad Stadium jusqu'en 2030. »

Le club a ajouté : « Le joueur, âgé de 26 ans et supporter passionné de Manchester City depuis toujours, poursuivra son lien avec le club, qui a débuté lorsqu'il avait neuf ans au sein de notre académie. »

Il a précisé : « Depuis ses débuts avec l'équipe première sous la direction de Pep Guardiola en 2017, il est devenu l'un des joueurs les plus titrés de notre histoire. »

Foden a remporté au total 20 titres majeurs avec City : six titres de Premier League, cinq titres de la Coupe de la Ligue, trois titres de la Coupe d'Angleterre, trois titres du Community Shield, un titre en Ligue des champions, une Supercoupe d'Europe et une Coupe du monde des clubs.

Foden possède un talent offensif inné et s'est également distingué par des récompenses individuelles, dont le prix de meilleur joueur de l'année décerné par l'association des footballeurs professionnels pour la saison 2023/24, le prix de meilleur joueur de l'année de l'association des écrivains de football, et le prix de meilleur joueur de la saison de la Premier League.

En mai 2026, il est devenu le sixième joueur seulement à inscrire 100 contributions décisives en Premier League avec Manchester City, et l'un des 20 joueurs seulement à avoir marqué 100 buts avec le club au cours de son histoire longue de 132 ans.

Évoquant son nouveau contrat, Foden a déclaré au site officiel de son club qu'il réalisait ses rêves d'enfant en portant les couleurs de Manchester City.

Il a ajouté : « Mon engagement pour mon avenir avec City représente tout pour moi. Jouer pour ce club est tout ce que j'ai toujours voulu faire, et porter ce maillot est toujours un honneur pour moi. »

Il a poursuivi : « Je n'ignore pas que j'ai eu la chance de faire partie d'une période historique au cours de laquelle de nombreux titres ont été remportés, mais nous regardons toujours vers l'avenir et cherchons à en gagner davantage. »

Il a enchaîné : « Je ne peux que remercier le club, le staff, mes coéquipiers et les supporters qui continuent de me faire confiance et qui croient que je donnerai le meilleur de moi-même pour City, et j'espère pouvoir vous le rendre pendant les années à venir. »

Il a continué : « J'ai hâte de travailler à nouveau avec Enzo. Il a été formidable durant la saison du triplé, quelqu'un que tous les joueurs respectent et avec qui ils aiment travailler. Son retour ici est enthousiasmant. »

Il a conclu : « Personnellement, je sais que je me suis beaucoup amélioré en travaillant avec nos entraîneurs et notre équipe de niveau mondial, et avec le départ de nombreuses légendes qui étaient là au début de ma carrière, je suis impatient d'aborder la prochaine étape de ma carrière au sein de ce grand club. »







