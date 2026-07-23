Officiel : Manchester City paie 135 millions d’euros et tient un concurrent pour Tijjani Reijnders

Elliot Anderson est officiellement un joueur de Manchester City. Le milieu de terrain de 23 ans arrive en provenance de Nottingham Forest pour environ 135 millions d’euros et a signé un contrat jusqu’à la mi-2031 à l’Etihad Stadium.

Le transfert était dans les tuyaux depuis quelque temps, mais il est désormais officiellement bouclé. Anderson a participé ces dernières semaines à la Coupe du monde avec l’Angleterre, où il a réussi à terminer troisième. Il peut maintenant se concentrer pleinement sur sa nouvelle aventure à Manchester City.

« Manchester City est l’un des plus grands clubs du monde et l’effectif qu’ils ont est formidable : à chaque poste, ils disposent d’une qualité énorme. Dès que j’ai entendu qu’ils me voulaient, j’étais déterminé à concrétiser ce transfert. En tant que footballeur, on veut se tester au plus haut niveau possible. À City, j’aurai cette chance », a déclaré Anderson via les canaux du club.

« Vu de l’extérieur, on voit que City est un club qui prend bien soin de ses joueurs et offre l’environnement parfait pour tirer le meilleur de soi-même. Les succès que le club a remportés et la manière dont il a joué au cours des dix à quinze dernières années sont extraordinaires. C’est un privilège d’avoir l’opportunité d’en faire partie. »

« Après mes vacances, je suis déterminé à me battre pour gagner ma place dans l’équipe. C’est un club construit pour gagner des trophées et rivaliser au sommet absolu du football. C’est ce qui attire tous les footballeurs. Je suis extrêmement heureux d’avoir eu cette opportunité et je suis déterminé à rendre la confiance que Manchester City a placée en moi », a conclu Anderson.

Le directeur du football Hugo Viana se réjouit logiquement de l’arrivée de l’Anglais. « Elliot est actuellement l’un des plus grands jeunes talents du milieu de terrain dans le football mondial. Il apporte de l’énergie, une énorme capacité de travail et possède une qualité de passe exceptionnelle. Son développement au cours des dernières années a été impressionnant et souligne son ambition de devenir le meilleur joueur possible. »

Anderson devient immédiatement le transfert le plus cher de l’histoire de Manchester City. Jack Grealish détenait ce statut depuis 2022, après son transfert de 117,5 millions. Pour Tijjani Reijnders, l’arrivée d’Anderson est peut-être une mauvaise nouvelle, même s’il reste encore à voir quels sont les plans du nouvel entraîneur Enzo Maresca.