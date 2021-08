OFFICIEL - Manchester City blinde Ruben Dias et le prolonge jusqu'en 2027

Impressionnant depuis son arrivée l'été dernier, Ruben Dias a été récompensé de ses bonnes performances. Il est désormais lié à City jusqu'en 2027.

Champion d'Angleterre et finaliste de la dernière Ligue des Champions avec Manchester City, Ruben Dias a été l'un des grands artisans de la bonne saison mancunienne. Leader dans l'âme et infranchissable ces derniers mois, l'international portugais est actuellement considéré comme le meilleur joueur du monde à son poste.



À défaut d'avoir attiré son compatriote Cristiano Ronaldo, lequel a finalement pris la direction de United, Manchester City s'est donc empressé de prolonger le contrat de son pilier défensif ce lundi. Arrivé l'été dernier en provenance de Benfica, le joueur de 24 ans a signé un nouveau bail longue durée le liant au club jusqu'en 2027.





"Sa perspicacité défensive, sa qualité technique et sa mentalité de gagnant ont été les ingrédients clés d'une magnifique première saison pour City (...) L'importance individuelle de Dias a également été reconnue puisque l'international portugais a remporté le prestigieux prix du footballeur de l'année de la Football Writer's Association. En outre, Dias a été élu joueur de la saison en Premier League et joueur de la saison à l'Etihad. La semaine dernière, il a également été désigné défenseur de la saison 2020/21 de la Ligue des champions de l'UEFA", souligne notamment le club anglais dans le communiqué officiel annonçant la prolongation de contrat de Ruben Dias.

"Jouer pour City a dépassé toutes mes attentes"

"Je suis très heureux de signer ce nouveau contrat. J'ai apprécié chaque minute de mon temps à City depuis mon arrivée l'année dernière. Jouer pour City a dépassé toutes mes attentes et c'est un plaisir absolu de faire partie d'une équipe aussi incroyable", s'est pour sa part félicité le principal intéressé, loin d'être rassasié.

"Je voudrais également remercier Pep et l'équipe d'entraîneurs pour la façon dont ils m'ont aidé à me développer en tant que joueur et à me pousser à m'améliorer. Faire partie de l'équipe qui a réalisé tant de choses la saison dernière était incroyable et nous a donné envie de faire encore plus. Maintenant, je veux juste essayer de jouer mon rôle en nous aidant à réussir cette saison et au-delà", a-t-il ajouté. À 24 ans, Ruben Dias dispose encore d'une incroyable marge de progression. Prometteur !