Officiel : Manchester City annonce le départ de son joueur

À seulement 48 heures du coup d'envoi officiel de la saison, Manchester City a scellé l'avenir de l'un de ses joueurs, durant le mercato estival actuel.

Manchester City a annoncé, ce vendredi soir, le départ de son jeune défenseur Mac Allan, une décision destinée à lui offrir davantage de temps de jeu.

L'annonce officielle est intervenue avant le début de la nouvelle saison, alors que l'équipe de l'entraîneur Enzo Maresca se prépare à affronter Arsenal en Community Shield dimanche prochain.

City a confirmé que le joueur de 21 ans rejoindra les rangs de Burnley sous la forme d'un prêt d'une saison, afin de disputer le Championship lors de la saison 2026-2027.

Allan avait accompagné la délégation de Manchester City lors de sa tournée de préparation en Asie et avait participé à la préparation, mais le staff technique a préféré le prêter pour qu'il devienne un élément clé du projet de Burnley visant à remonter en Premier League.

Le jeune défenseur possède une expérience passée en Championship, où il a joué sous la forme d'un prêt à Watford en août 2025 et a participé à 17 matchs, avant que City ne décide de le rappeler en janvier 2026 en raison de la crise des blessures en défense qui a frappé l'équipe.

Ce retour lui a offert sa première apparition avec l'équipe première face à Brighton, et il a également inscrit son premier but sous le maillot de City face à Exeter City en FA Cup, portant à 7 le total de ses matchs disputés avec l'équipe première.