OFFICIEL : Maignan blessé, un nouveau gardien débarque à Milan

Après l'opération du poignet de Maignan, l'AC Milan a annoncé la signature d'Antonio Mirante, libre de tout contrat. Un gardien de but de 38 ans.

Sans Mike Maignan, blessé, l'AC Milan s'appuiera sur Antonio Mirante. Il est en effet officiel que le gardien agent libre a rejoint les Rossoneri, compte tenu de la blessure subie par la star française, qui devra rester sur la touche pendant plusieurs mois après une opération du poignet. Le Milan a confirmé la signature de Mirante jusqu'en 2022 via ses médias sociaux, accueillant ainsi un nouveau portier dans son effectif, en plus du Roumain Ciprian Tatarusanu. Les deux hommes seront mis en concurrence.

Le club de Meneghina a confirmé la fin du contrat de Mirante en juin prochain : "L'AC Milan communique qu'il a conclu un accord pour le droit à la performance sportive du joueur Antonio Mirante. Le gardien de but a signé un contrat avec les Rossoneri jusqu'à la fin de la saison de football. Au cours de sa carrière, Mirante a défendu les couleurs de Crotone, Sienne, la Juventus, la Sampdoria, Parme, Bologne et la Roma et à partir d'aujourd'hui il portera le numéro 83 du maillot des Rossoneri".

Un gardien expérimenté, âgé de 38 ans

Né en 1983, Mirante a choisi son année de naissance comme numéro de maillot. Il a porté le maillot de la Roma pendant les trois dernières saisons avant d'être libéré, jouant en Coupe d'Europe, notamment en Ligue des champions et en Ligue Europa. Mirante et Tatarusanu devraient alterner entre la Serie A et la Ligue des champions, mais on ne sait pas encore qui occupera le but du Milan en championnat et qui l'occupera en Europe. Pour l'homme de 38 ans originaire de Castellamare di Stabia, qui a également été gardien de but à la Juventus par le passé, il s'agit d'une nouvelle équipe prestigieuse ajoutée à son CV personnel, lui qui avait fait ses débuts en 2003.

Milan jouera son huitième match de la saison le samedi 16 octobre contre Vérone : Mirante pourrait déjà être sur le terrain, mais Tatarusanu est plus probable. Pour les matchs suivants, nous verrons. Une chose est sûre, l'absence de Mike Maignan sera préjudiciable, tant l'ancien du LOSC réalisait des débuts remarqués en Italie.