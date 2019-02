OFFICIEL - Luis Nani signe à Orlando City

L'ailier international portugais, Luis Nani, s'est engagé ce lundi en faveur de la formation américaine d'Orlando City.

À trente-deux ans, le milieu offensif portugais Luis Nani a choisi de tourner le dos à sa carrière européenne pour aller tenter sa chance de l'autre côté de l'Atlantique, dans l'exotique Major League Soccer Américaine. Ce lundi, il s'est désengagé avec le Sporting afin de signer pour Orlando City. La durée du contrat est de trois ans.

Luiz Muzzi, le vice-président d'Orlando SC, s'est dit très content d'accueillir un joueur de cette trempe et qui compte notamment 112 capes internationales : "C’est une journée excitante pour notre organisation, a-t-il déclaré. Nani va apporter une expérience extraordinaire à notre effectif. C’est un ailier dynamique avec des qualités de déplacement et de frapper à même d'influer sur les matchs et mener le jeu offensif. "

À Orlando City, Nani sera le MVP de l'équipe. Une étiquette lourde à porter, puisqu'elle fut auparavant attribuée à l'ancien Brésilien Kakà. Ce dernier a pris sa retraite en décembre 2017 après deux ans passés au sein de la franchise de Floride.

Nani sera le quatrième champion d'Europe à se produire dans le championnat nord-américain après les Français Youri Djorkaeff et Thierry Henry, ainsi que l'Espagnol David Villa.

Pour rappel, Nani est revenu au Sporting l'été dernier suite à un court passage à la Lazio de Rome. Cette saison, toutes compétitions confondues, il a marqué 9 buts et offert 6 passes décisives en 24 matches joués.

Orlando City est un club qui n'existe que depuis 2010. Jusqu'ici, les Lions n'ont pas réussi à faire mieux que septièmes dans leur Conférence Est et c'était il y a cinq ans déjà.

À noter que le prochain exercice de la MLS démarrera le 2 mars. À l'occasion de la première journée, Nani et Orlando City auront la lourde tâche d'accueillir New York City.