OFFICIEL - Lucas Paqueta quitte le Milan AC et rejoint l’OL

Dans les tuyaux depuis quelques jours, l’arrivée du milieu brésilien a été officialisée par le club rhodanien. Il s’est engagé jusqu’en 2025.

Jean Lucas, Thiago Mendes, Camilio, Bruno Guimaraes et désormais Lucas Paqueta. Depuis son arrivée en qualité de directeur sportif, Juninho a réactivé la branche brésilienne, laissée un peu de côté depuis le départ de l’ancienne idole de Gerland.

Ayant fait le succès de l’OL dans les années 2000, la touche brésilienne de la décennie 2020 est amené à suivre les mêmes traces que ses illustres prédécesseurs. Pour parvenir à ramener le club au sommet, Juninho et les dirigeants lyonnais ont donc choisi de tenter le pari Lucas Paqueta. Le milieu de terrain s’est officiellement engagé avec l’OL jusqu’en 2025 et va tenter de relancer sa jeune carrière (23 ans).

Quel poste pour Paqueta ?

Annoncé comme un futur crack et sur les tablettes du PSG avant son arrivée au Milan AC contre 38 millions d’euros, le Brésilien n’a pas réussi à s’imposer en depuis un an et demi (un but et trois passes en 44 matches).

Tantôt meneur de jeu, tantôt milieu relayeur ou sur un côté dans le club milanais, Paqueta est amené à prendre la succession d’Houssem Aouar, proche d’un départ dans ces derniers jours de mercato. Pas une mince affaire quand on cherche à se relancer…