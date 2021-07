OFFICIEL - Luan Peres, huitième recrue de l'OM !

L'Olympique de Marseille vient d'officialiser l'arrivée de sa 8ème recrue de l'été en la personne de Luan Peres, défenseur brésilien âgé de 26 ans.

Très actif sur le marché des transferts cet été, l'Olympique de Marseille enregistre l'arrivée d'une huitième recrue. Ce mercredi, le défenseur brésilien Luan Peres s'est officiellement engagé en faveur du club phocéen. Âgé de 26 ans, il a paraphé un contrat de quatre ans, portant donc jusqu'en 2025.

"L’Olympique de Marseille est parvenu à un accord avec le club de Santos pour le défenseur brésilien, Luan Peres. Après le succès de sa visite médicale, Luan s’est engagé avec le club olympien pour quatre saisons. Il est la huitième recrue olympienne de ce mercato estival 2021", s'est félicité le club olympien, via un communiqué.

"Je ne pouvais pas refuser une proposition comme ça"

Concernant les modalités du transfert, l'OM aurait déboursé environ cinq millions d'euros pour s'attacher les services de l'athlétique défenseur brésilien désiré par Jorge Sampaoli. Selon RMC Sport, il va coûter 4,5 millions d'euros, tandis que la presse brésilienne évoque un montant un peu plus élevé, de l'ordre de 5,2 millions d'euros.

L'arrivée de Luan Peres à Marseille ne faisait plus vraiment de doutes, le joueur lui-même ayant annoncé son départ vers l'OM il y a déjà quelques jours. "Bonjour à tous, je suis très heureux. C'est un nouveau défi pour moi. Je ne pouvais pas refuser une proposition comme ça. C'est un grand championnat à l’étranger, un grand club, l'un des plus grands de France. Je quitte Santos par la grande porte, donc je suis très heureux. J'espère qu'un jour je reviendrai. J'ai adoré jouer ici, j’ai vraiment aimé la ville, le club, les gens. J'ai l'intention de jouer de nouveau ici", avait indiqué le défenseur brésilien. Avec huit recrues déjà arrivées, l'OM respecte ses engagements avec une activité record.

"C'est un mercato que nous avons préparé depuis que Jorge Sampaoli est arrivé. On avait les idées très claires et on a fait en sorte de donner au coach le plus vite possible son effectif à sa disposition", avait déclaré le directeur sportif Pablo Longoria lors de la présentation de Mattéo Guendouzi. Engagements plus que respectés.