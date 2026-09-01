Officiel : Liverpool annonce une nouvelle recrue en provenance du championnat belge

Liverpool a annoncé, mardi, une nouvelle recrue quelques heures avant la clôture du mercato estival.

Liverpool a publié un communiqué officiel dans lequel le club confirme être parvenu à un accord pour recruter le gardien de but Luca Broegmans, en provenance du club belge de Genk.

Genk.

Le joueur, âgé de 18 ans, a signé un contrat de longue durée avec Liverpool au centre d'entraînement AXA.

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Il va désormais retourner à Genk et rester avec le club belge, qui évolue en première division, tout au long de la saison 2026-2027.

Après 32 matchs avec l'équipe réserve de Genk, Broegmans a rejoint l'équipe première pour disputer son premier match en avril 2026.

Le gardien a conservé sa place pour le reste de la saison et a participé à 10 autres matchs en championnat belge.

Broegmans a continué de garder les buts de Genk en ce début de nouvelle saison également, prenant part aux quatre matchs disputés jusqu'à présent.

Après avoir mené la sélection belge lors du Championnat d'Europe des moins de 17 ans ainsi que de la Coupe du monde des moins de 17 ans en 2025, il est désormais devenu le capitaine de l'équipe de son pays des moins de 19 ans.

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Selon la radiodiffusion britannique « BBC », le montant de la transaction s'élève à 30 millions de livres sterling, bonus compris, et il restera à Genk sous forme de prêt cette saison avant de rejoindre Anfield avant le début de la saison 2027-2028.







