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Lionel Scaloni a officiellement lié son avenir à l’Argentine en signant une prolongation de contrat historique qui le verra diriger la sélection nationale jusqu’au terme de la Coupe du monde 2030. Ce nouvel accord confirme son statut de figure légendaire du football sud-américain après une période de succès sans précédent sur la scène mondiale.

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Une prolongation historique pour le champion du monde

La Fédération argentine de football (AFA) a confirmé que Scaloni resterait à la tête de la sélection nationale pendant quatre années supplémentaires. Depuis sa prise de fonctions en 2018, le technicien de 48 ans a fait de l’Argentine une force dominante. Son mandat a été marqué par les titres, notamment la Coupe du monde 2022 au Qatar, deux Copa América et la Finalissima.

« Nous annonçons officiellement la prolongation de “Gringo” Lionel Scaloni et de son staff pour la période 2027-2030 à la tête de la sélection argentine. C’est un moment de joie pour tous les membres du comité exécutif de l’AFA, ainsi que pour tous les Argentins. C’est une annonce importante. Avec ses huit premières années et cette prolongation supplémentaire de quatre ans, il deviendra le sélectionneur ayant dirigé le plus de Coupes du monde pour cette fédération. Il aura la responsabilité de mener l’équipe lors de trois d’entre elles », a déclaré le président de l’AFA, Claudio « Chiqui » Tapia, lors de l’annonce, comme le rapporte ESPN.

Surmonter les doutes et une perte personnelle

Cette décision de rester fait suite à une période de réflexion pour le technicien de 48 ans. Il avait semé le doute sur son avenir en reconnaissant avoir besoin de temps pour « évaluer » son cycle de huit ans, après la déception de la récente finale de la Coupe du monde. Fait remarquable, le poste de sélectionneur de l’Argentine est la première expérience à la tête d’une équipe première de l’ancien joueur du Deportivo, de la Lazio et de West Ham, qui n’avait auparavant travaillé qu’en tant qu’adjoint de Jorge Sampaoli lors de la Coupe du monde 2018 en Russie.

S’exprimant devant les médias après l’annonce, Scaloni a remercié la fédération pour sa persévérance et la confiance accordée à son staff. « Je suis heureux. Même si je traverse actuellement une période difficile sur le plan personnel, cela m’apporte un sentiment d’accomplissement. C’est ce que nous voulions tous. Nous sommes dans le même état d’esprit qu’au premier jour, avec le même enthousiasme et la même envie que toujours. Sinon, il serait impossible d’être ici. »

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Un mandat marqué par les records qui se poursuit

Les statistiques de Scaloni depuis sa nomination pour succéder à Sampaoli sont tout simplement remarquables. En 107 matches à la tête de l’équipe, il a obtenu 79 victoires, 18 nuls et seulement 10 défaites.

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Sous sa direction, l’équipe s’est montrée prolifique devant le but, avec 231 réalisations, tout en s’appuyant sur une défense solide qui n’a encaissé que 57 buts. Son bilan comprend également une série historique de 36 matches sans défaite entre juillet 2019 et novembre 2022.

De nouveaux défis à l’horizon

Pour la suite, le sélectionneur devra relever le redoutable défi de faire évoluer l’équipe dans une nouvelle ère. Le cycle de la Coupe du monde 2030 sera le premier depuis vingt ans sans Lionel Messi, qui a mis un terme à sa légendaire carrière internationale plus tôt cette année. Scaloni devra repérer et intégrer la prochaine génération de talents afin de maintenir l’Argentine au sommet du football mondial.

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À court terme, l’attention du staff technique se tourne de nouveau vers le terrain : l’Argentine doit disputer des matches amicaux contre l’Uruguay vendredi et le Costa Rica mardi prochain.