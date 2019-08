Officiel - L'Euro 2020 sera sur le prochain PES

PES 2020 poursuit sa moisson de licences. Après la et la sous leurs licences officielles, le premier étant même exclusif, le jeu développé par Konami vient d'annoncer à la Gamescom que l' sera également au rendez-vous.

Grâce à cette acquisition, eFootball Pro Evolution Soccer 2020 bénéficiera des équipements, noms et habillages officiels pour le prochain grand tournoi international, qui se déroulera à travers toute l'Europe en juin prochain.

It’s a big one…



UEFA EURO 2020 is coming to #eFootballPES2020!



We are partnering with UEFA to bring PES fans the oppurtunity to experience the FULLY LICENSED tournament through an update pack coming in 2020. #gamescom2019 pic.twitter.com/tuqQGZk6tU