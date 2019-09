Officiel - Les notes du Barça sur FIFA 20 : Lionel Messi sans concurrence

Le quintuple Ballon d'Or est le joueur le mieux noté du prochain jeu d'EA Sports avec une évaluation générale à 93, soit un point de plus que Ronaldo.

FIFA 20 se rapproche à grands pas. À deux semaines de sa sortie en , le prochain jeu d'EA Sports commence à se dévoiler aux joueurs des différentes consoles. En plus de sa démo qui est disponible depuis mardi, on sait désormais les notes des joueurs qui sont très attendues, notamment sur FIFA Ultimate Team.

Pour ce qui est des joueurs du , l'inévitable Lionel Messi détient la meilleure évaluation de FIFA 20 avec une note à 94, soit un point de plus que l'an dernier. Antoine Griezmann se stabilise de son côté à 89, soit la même note que Luis Suarez. Côté progression, on notera les belles performances de Clément Lenglet et Frenkie de Jong désormais tous les deux à 85.

Les notes des joueurs du Barça sur FIFA 20 :

Joueur Poste Pays Note Lionel Messi AD 94 Marc-André ter Stegen G 90 Luis Suarez BU 89 Sergio Busquets MDC 89 Antoine Griezmann AT France 89 Gerard Piqué DC Espagne 88 Jordi Alba DG Espagne 87 Ivan Rakitic MC 86 Samuel Umtiti DC France 86 Neto G 85 Clément Lenglet DC France 85 Frenkie de Jong MC 85 Arturo Vidal MC 84 Arthur MC Brésil 84 Ousmane Dembélé AD France 84 Sergi Roberto DD Espagne 82 Nelson Semedo DD 82 Junior Firpo DG Espagne 79 Carles Alena MC Espagne 76 Wagué DD 71 Riqui Puig MC Espagne 71 Jean-Clair Rodibo DC France 71 Abe MG 70 Reis MDC Pays-Bas 70 Abel Ruiz BU Espagne 68 Carles Perez MD Espagne 67 Jorge Cuenca DC Espagne 65 Chumi DC Espagne 65 Alex Collado MC Espagne 65 Inaki Pena G Espagne 64

*En gras les joueurs français

FIFA 20 sort en France le 27 septembre prochain sur toutes les consoles (PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC). La démo du jeu est déjà disponible en téléchargement, depuis mardi, avec la possibilité de tester le jeu en match d’exhibition mais aussi en Volta Football, le nouveau mode proposé par EA Sports qui s’inspire de FIFA Street.