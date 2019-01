OFFICIEL - Leeds annonce l'arrivée du gardien madrilène Kiko Casilla

Leeds United, leader du Championship, a officialisé ce jeudi matin l'arrivée du gardien Kiko Casilla (32 ans) en provenance du Real Madrid.

Kiko Casilla est le nouveau gardien de Leeds United. Leader du Championship, l'équipe entraînée par Marcelo Bielsa va accueillir le portier de 32 ans, qui arrive libre du Real Madrid pour un contrat de quatre ans et demi, soit jusqu'en 2023.

Revenu au Real Madrid en 2015, Kiko Casilla aura disputé 43 matches avec les Los Blancos toutes compétitions confondues. Il est la première recrue hivernale de Leeds United et portera le numéro 33. Il sera en concurrence avec Bailey Peacock-Farrell et Will Huffer.

