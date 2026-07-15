Le club du Zamalek a confirmé qu’il maintenait sa procédure judiciaire pour récupérer les sommes dues par Ahmed Sayed « Zizo », conformément à une correspondance de la Fédération égyptienne de football.

Cette décision fait suite au jugement de la Commission des affaires des joueurs de la Fédération égyptienne de football, qui a tranché le litige né de la plainte du joueur contre son ancien club après plusieurs semaines de bras de fer.

Le club a annoncé ce mercredi, dans un communiqué officiel, avoir reçu une lettre de la Fédération lui confirmant le classement sans suite de la plainte du joueur, qui réclamait le paiement de sommes dues par la « Forteresse blanche » avant son transfert à Al-Ahly.

Le communiqué précise que cette décision fait suite à un examen minutieux de l’ensemble des documents et pièces justificatives fournis par les deux parties, ainsi qu’à l’étude détaillée de la plainte, qui a finalement conclu à l’absence de fondement juridique et a décidé de classer officiellement l’affaire.

Le club ajoute : « Le Zamalek confirme, Concernant sa propre réclamation sur les droits publicitaires et les droits de diffusion télévisée du joueur durant la durée de son contrat, le club réaffirme qu’il poursuivra toutes les procédures civiles et pénales nécessaires pour percevoir les sommes dues au titre des apparitions télévisées et des supports publicitaires déjà tournés par le joueur.

Le conseil d’administration du Zamalek, présidé par Hussein Labib, a tenu à remercier Kamal Chouaib, conseiller juridique du club, son équipe et l’ensemble du département légal dirigé par Mohamed Anani, ainsi qu’à M. Mostafa, directeur du service juridique, et aux avocats Oussama Abdallah et Tarek Abdel Moneim, pour les efforts qu’ils ont déployés dans la gestion professionnelle de ce dossier, qui ont abouti à une décision en faveur du club ».

Rappelons que Zizo avait saisi la Commission des affaires des joueurs, reprochant au Zamalek de ne pas lui avoir réglé ses indemnités après son départ vers le rival historique, tandis que le club blanc avait contre-attaqué en déposant une réclamation auprès de la Fédération, arguant que l’attaquant avait boudé les entraînements lors de ses derniers jours à la « Forteresse blanche » avant de finaliser son transfert.