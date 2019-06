OFFICIEL : le Real Madrid va avoir son équipe féminine !

Dans l'air du temps depuis plusieurs jours, l'inauguration d'une section féminine au Real Madrid aura bien lieu.

La Fédération espagnole de football (RFEF) a indiqué ce mardi que le aurait une équipe féminine.



Le club de la capitale espagnole a acquis l'équipe féminine du CD Tacon, une équipe basée à Madrid qui a été promue en Iberdrola - la première division du football féminin en . Selon le quotidien espagnol El Mundo, le président du Real Madrid, Florentino Perez, a accepté de dégager 500 000 euros pour ce rachat, sur fond de polémique.



Rafael del Amo, président du comité de football féminin de la RFEF, a confirmé à Efe: "La Fédération a quelque chose à faire, nous avons donc jugé important que les meilleures équipes nationales aient une équipe féminine. J'ai toujours dit en plaisantant à mes amis du Real Madrid qu'ils ne seraient pas géniaux sans une équipe féminine. Je peux dire qu'ils sont géniaux".



L’équipe féminine s’entraînera et jouera au complexe Real de Ciudad Real Madrid à Valdebebas.

En Espagne, le est l'équipe de football féminin la plus performante. Le club catalan est le club qui y investit le plus, dépensant près de 4 millions d’euros par an, mais la plupart des clubs disposent d’un budget proche de 500 000 euros. Ce projet est donc une première réponse du Real Madrid à son plus grand rival.