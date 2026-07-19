La Lazio a officialisé ce dimanche l’arrivée définitive du milieu espagnol Bruno Glaser, 19 ans, l’un des plus grands talents issus de la cantera du Real Madrid. Le club romain a déboursé 4 millions d’euros pour obtenir 50 % des droits du joueur.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, le club italien a annoncé : « La Lazio est heureuse d’officialiser la signature d’un contrat définitif avec Bruno Glaser, en provenance du Real Madrid. En vertu de l’accord, le club espagnol conservera un pourcentage sur toute cession future du joueur. »

Né à Lérida, en Espagne, Glaser avait rejoint le Real Madrid en provenance de Getafe en 2023 et s’était rapidement imposé comme l’un des talents les plus prometteurs de la cantera madrilène, remportant avec l’équipe U19 la Ligue des champions et la Coupe des champions.

Le joueur avait fait ses adieux au Real Madrid il y a quelques semaines dans un message publié sur ses réseaux sociaux sans révéler sa destination, avant que l’affaire ne soit officiellement conclue en faveur de la Lazio, qui poursuit ainsi son projet de renforcement avec de jeunes talents.

Le jeune Espagnol apporte du poids au milieu de terrain des « Biancocelesti », qui misent sur son talent et sa technique affinés dans l’une des académies les plus prestigieuses d’Europe, tandis que le Real Madrid conserve une part des éventuels bénéfices d’une future revente.