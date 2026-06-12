Officiel : le Real Madrid confirme le départ de deux nouveaux joueurs

Le Real Madrid a officialisé vendredi le départ, en fin de saison, de deux de ses joueuses phares, Caroline Weir et Teresa Abilera, clôturant ainsi un chapitre majeur de l’histoire de la section féminine du club madrilène.

Dans un communiqué officiel, le club a confirmé que la milieu de terrain écossaise Caroline Weir, meilleure buteuse de l’histoire du club avec 63 réalisations, quittera le groupe à l’issue de la saison, après quatre années passées sous les couleurs madrilènes.

Le club a exprimé sa gratitude pour son engagement et ses performances d’exception, lui souhaitant bonne chance pour la suite de sa carrière.

Avec 125 matchs officiels au compteur et 63 buts marqués, elle reste la meilleure buteuse de l’histoire du club, tout en occupant la première place du classement des passeuses de la ligue, ce qui souligne son impact décisif dans le jeu offensif madrilène.

Dans la foulée, le club a confirmé le départ de la milieu de terrain espagnole Teresa Abilera, qui boucle six saisons sous le maillot blanc.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, le club a annoncé que la milieu de terrain ne poursuivra pas l’aventure la saison prochaine, exprimant « son affection et sa gratitude pour avoir incarné les valeurs du Real Madrid » durant six exercices.

Au total, elle a disputé 170 matchs et inscrit 13 buts. Pendant son passage au club, elle a remporté la Coupe du monde 2023 et la Ligue des nations 2024 avec l’Espagne.

Le club a déclaré dans un communiqué : « Le Real Madrid restera toujours sa maison, et nous lui souhaitons, ainsi qu’à toute sa famille, beaucoup de succès dans cette nouvelle étape de sa vie. »

Les départs de Weir et Abelira constituent un véritable tournant pour le Real Madrid, qui voit deux de ses plus grandes stars récentes quitter le navire. Leur héritage, aussi bien sur les plans statistique que symbolique, s’annonce difficile à égaler.