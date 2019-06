OFFICIEL : le milieu zimbabwéen Marshall Munetsi débarque à Reims

Le milieu zimbabwéen Marshall Munetsi s'est engagé ce mardi avec le Stade de Reims.

Après une saison aboutie, conclue par un maintien en brillamment assuré, le n'a pas tardé à étoffer son effectif puisque le club champenois a enregistré le renfort du milieu défensif Marshall Munetsi en provenance des Orlando Pirates.

Une opération confirmée sur Twitter par le club.





🚨 Un pirate à Reims ! ☠️



Marshall Nyasha Munetsi rejoint un nouveau navire, celui des 🔴 et ⚪️ ! En provenance des @orlandopirates, le milieu défensif et international zimbabwéen 🇿🇼 débarque à Reims à la découverte de la @Ligue1Conforama ! Welcome @MarshallMunetsi 🤝 pic.twitter.com/5jno8wOZFE — Stade de Reims (@StadeDeReims) 11 juin 2019

Ce milieu de terrain de 22 ans débarque en provenance d'un club sud-africain, les Orlando Pirates.

"Tout d'abord, je voudrais remercier le président et la direction pour tout le soutien qu'ils m'ont apporté depuis mon arrivée au club", a déclaré Munetsi sur le site Internet des Pirates. "Je suis arrivé ici en tant que jeune garçon, mais maintenant je pars en tant qu'homme. J'aimerais également remercier les entraîneurs, mes coéquipiers et, plus important encore, les fans de ce club merveilleux pour tout l'amour et le soutien qu'ils m'ont témoignés. Alors que je tourne la page vers un nouveau chapitre de ma carrière de footballeur, je suis impatient de relever le nouveau défi que cela représente, mais à mesure que j'avance, je ne peux jamais oublier mes racines".



Le Zimbabwéen avait rejoint les Pirates en provenance du FC Cape Town en 2016 et avait fait l'objet d'un prêt au Baroka FC pour acquérir de l'expérience. Il est le troisième joueur des Pirates à s'installer en ces dernières années, après Kermit Erasmus, qui a quitté le club pour le , et Lyle Foster, qui a rejoint début 2019.



Munetsi fait partie de l'équipe des Warriors qui participera à la cette année.