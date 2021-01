Officiel, le Milan AC mise sur Mandzukic pour six mois

A la recherche d’un attaquant de complément, le Milan AC a jeté son dévolu sur Mandzukic, libre depuis son départ du Qatar en juillet dernier.

Zlatan Ibrahimovic avait planté le décor après la victoire contre . Auteur d’un doublé contre le club sarde, le Suédois ne sera plus la seule menace offensive milanaise pour le reste de la saison. Arrivé au centre d’entraînement du Milan AC lundi, Mario Mandzukic a signé un contrat de six mois avec le club milanais avec possibilité de prolonger l’aventure en Lombardie pour une saison de plus.

"Nous serons deux pour effrayer les adversaires maintenant !, a prévenu Zlatan après la rencontre. Jusqu'à présent, nous nous en tirons bien. Nous sommes presque à la moitié du championnat et maintenant les matchs commencent à être plus difficiles. Ce sera une saison très difficile, mais maintenant avec Mandzukic et Meite, et je ne sais pas si d'autres joueurs arriveront, nous aurons plus de joueurs disponibles pour l'entraîneur qui pourront faire la rotation."

Ancien attaquant de la Turin, le vice-champion du monde 2018 avait pris la direction du voilà un an. N’ayant pas prolongé son contrat avec Al-Duhail SC en juillet dernier, Mandzukic était à la recherche d’un nouveau challenge en Europe.

A 34 ans, les belles années du Croate sont derrière lui mais l’expérience acquise au , à la Juventus Turin ou à l’ ne sera pas de trop pour le Milan AC dans sa quête d’un nouveau titre de champion d’ depuis 2011. Encore faut-il qu’il soit en forme physiquement… Pour rappel, le Croate n’a plus joué un match depuis le mois de mars et va donc avoir besoin de temps pour retrouver du rythme.

"L' annonce qu'il a acquis la signature du footballeur Mario Mandžukić. L'attaquant croate a signé un contrat avec le club des Rossoneri jusqu'à la fin de la saison, avec la possibilité de le prolonger pour la saison suivante. Mario Mandžukić portera le numéro de maillot 9 ", peut-on lire sur le communiqué du club.

L’arrivée de Mandzukic ne devrait pas être la dernière du côté de Milanello puisque le club lombard, qui a déjà enrôler Meïté (ex- et ) devrait bientôt annoncer l’arrivée en prêt du défenseur du , Fikayo Tomori.