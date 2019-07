OFFICIEL : le jeune talent du PSG Tanguy Coulibaly file à Stuttgart

Le jeune attaquant du Paris Saint-Germain Tanguy Coulibaly, qui évoluait avec l'équipe réserve du club, s'est engagé avec Stuttgart.

C'est officiel : Tanguy Coulibaly va lancer sa carrière en . Ce jeune attaquant formé au a signé son premier contrat professionnel avec , club relégué cette saison en 2. Il a paraphé un bail portant sur les 4 prochaines années.

Pur produit de la formation parisienne, Tanguy Coulibaly a décidé de plonger dans le grand bain du monde professionnel en dehors de la capitale, comme Moussa Dembélé ou Mattéo Guendouzi avant lui. Il évoluait au sein de l'équipe U19 du club, où il avait l'habitude d'être aligné sur le côté gauche de l'attaque.

“J’ai choisi le VfB parce que je suis convaincu que je peux très bien me développer ici", a réagi le désormais ex-titi parisien dans des propos restranscrits sur le site officiel du VfB. "J’aimerais aider à atteindre les objectifs du club et je remercie les dirigeants de VfB pour leur confiance".

Sven Mislintat, directeur sportif du club, s'est quant à lui enthousiasmé pour le jeune prospect. "Tanguy est un joueur jeune, talentueux, technique et rapide. Il peut jouer à la fois sur les côtés et en attaquant de pointe. Nous voulons continuer son développement et nous sommes heureux pour lui".

Nul doute que Tanguy Coulibaly aura à coeur d'essayer de suivre les traces de Benjamin Pavard, qui s'est révélé en seconde division allemande avant de monter avec ce club, et d'exploser au plus haut niveau.