Officiel : le FC Barcelone finalise un nouveau transfert en provenance d’Amérique latine

Le FC Barcelone a officialisé, ce jeudi, la prolongation du prêt du jeune défenseur uruguayen Patricio Pacífico (20 ans), en provenance du Defensor Sporting, pour une saison supplémentaire au sein de l’équipe du Barça Atlètic, tout en conservant une option d’achat définitif.

Selon le quotidienespagnol Mundo Deportivo, le club catalan a été impressionné par les performances du jeune défenseur avec l’équipe réserve, mais sa rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche a suscité des interrogations sur son avenir à long terme au sein de la structure.

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Selon le journal, les deux clubs ont convenu, après avoir évalué l’état du joueur, de prolonger son prêt d’une saison supplémentaire, tout en maintenant l’option d’achat en faveur du Barça, qui pourra donc le recruter définitivement une fois sa convalescence achevée.

Patricio Pacífico a disputé 7 matchs avec le Barça B, se révélant comme un défenseur prometteur.

Polyvalent, le défenseur uruguayen peut évoluer comme arrière gauche ou défenseur central. Il a brillé avec l’équipe réserve et va désormais pouvoir se concentrer sur sa convalescence, à Barcelone, dans un environnement serein.

Le club catalan estime quePasifico possède le potentiel nécessaire pour intégrer l’équipe première, c’est pourquoi il a conservé une option d’achat dans le contrat de prêt.