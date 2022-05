OFFICIEL : Le consortium dirigé par Todd Boehly nouveau propriétaire de Chelsea

Les Blues ont changé de propriétaire après 19 années glorieuses. Un consortium majoritairement américain est désormais aux commandes.

Le consortium dirigé par Todd Boehly a officiellement conclu l'achat de Chelsea, mettant ainsi fin aux 19 années de gestion du club par Roman Abramovich. L'investissement total s'élève à 5,3 milliards d'euros, dont 3,2 milliards d'euros correspondent au prix de vente du club, tandis qu'un accord prévoit que 2,1 milliards d'euros seront investis sur les 10 prochaines années.

L'accord du rachat de Chelsea a été signé il y a quinze jours et a été approuvé par le test des propriétaires et des dirigeants de la Premier League, tandis que le gouvernement britannique, les autorités portugaises et l'Union européenne (UE) ont tous approuvé la transaction financière, permettant ainsi l'officialisation définitive du rachat.

Chelsea remercie Abramovich

Une déclaration du club lundi après-midi indique : "Roman Abramovich a finalisé la vente du Chelsea Football Club et des sociétés connexes à un groupe d'investisseurs dirigé par Todd Boehly et Clearlake Capital". Le club londonien a ensuite détaillé le processus complexe de la vente du club après sa mise en vente au début du mois de mars.

"Le processus a été extrêmement minutieux et s'est déroulé dans des délais très courts. Beaucoup ont décrit la transaction proposée comme étant "sans précédent", et c'est le cas. Une telle transaction prendrait normalement de neuf mois à un an, nous l'avons réalisée en moins de trois mois. Le club a reçu plus de 250 demandes de renseignements de la part d'acheteurs potentiels, a eu des discussions approfondies avec plus de 100 personnes et entités, et a conclu 32 accords de confidentialité, ce qui a permis de faire preuve de diligence raisonnable en ce qui concerne les informations confidentielles du club", a indiqué le club dans son communiqué.

Boehly voit un vieux souhait exaucé

"En fin de compte, le club a reçu 12 offres crédibles, qui ont abouti à quatre, puis trois soumissionnaires finaux. Le consortium Todd Boehly et Clearlake Capital a été choisi comme soumissionnaire privilégié. Nous tenons à remercier tous les soumissionnaires pour leur engagement, leurs efforts et leur participation à ce processus. Nous aimerions également remercier nos footballeurs et footballeuses, le staff des deux équipes, tous les membres de notre centre de formation, et en particulier Thomas Tuchel et Emma Hayes pour leur patience et leur soutien durant ce processus. Et, bien sûr, merci à tous nos partenaires, collaborateurs et fans pendant cette phase difficile pour le club", a conclu Chelsea.

La déclaration, qui a été publiée par l'ancien conseil d'administration de Chelsea comme une dernière déclaration avant le rachat par Boehly, se termine en remerciant Abramovitch pour "19 années incroyables et inoubliables". Boehly est le copropriétaire des Dodgers de Los Angeles de la Major League Baseball (MLB) et un investisseur minoritaire dans l'équipe de la National Basketball Association (NBA), les LA Lakers. Il a tenté d'acheter Chelsea en 2019 pour 2,7 milliards d'euros, mais son offre a été rejetée. Il a publiquement déclaré son intérêt pour l'achat d'une équipe de Premier League et est la figure de proue de cette offre réussie.

Todd Boehly and Thomas Tuchel on the pitch together at Stamford Bridge. #cfc pic.twitter.com/wlY7unsXyt — Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) May 22, 2022

M. Boehly devrait siéger au conseil d'administration et jouer un rôle de guide, bien qu'il ne détienne qu'une participation minoritaire. La majorité des fonds a été apportée par Clearlake Capital, avec la participation des cofondateurs de la société de capital-investissement José E. Feliciano et Behdad Eghbali. Mark Walter, qui est le principal propriétaire des Dodgers, est également impliqué, ainsi que Hansjorg Wyss, associé de longue date de Boehly et autre milliardaire. Les membres du conseil d'administration et les conseillers non exécutifs sont Danny Finkelstein, chroniqueur au Times et membre du parti conservateur, ainsi que Barbara Charone, responsable des relations publiques à Londres.

Quels changements au sein du club ?

Les Blues ne seront plus déficitaires, Abramovich ayant injecté 1,9 milliard d'euros de sa fortune personnelle pour maintenir les dépenses somptuaires du club. Cela ne veut pas dire que les nouveaux propriétaires ne vont pas investir, comme ils l'ont fait dans le passé avec leurs autres équipes sportives, mais ils chercheront à augmenter les revenus pour s'assurer que les comptes sont équilibrés.

Le modèle sera plus proche de celui de Liverpool, avec des données qui guideront de nombreuses décisions au sein du club. Ils ont également accepté d'investir dans Stamford Bridge, l'académie, l'équipe féminine et Kingsmeadow (stade de l'équipe féminine) et de poursuivre le financement de la Fondation Chelsea. Boehly aurait un plan détaillé pour le stade de l'équipe première afin de l'amener au niveau des meilleurs stades de football européens.

En ce qui concerne les recrues estivales, Thomas Tuchel demandera des défenseurs centraux dans un premier temps et le groupe de Boehly a l'intention de renouveler les contrats de joueurs clés, notamment Mason Mount et Reece James.