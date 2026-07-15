Officiel : le club turc Ayubspor s'offre une star marocaine

L’international marocain Jawad El Yamiq a officiellement rejoint, ce mercredi, le championnat turc pour poursuivre sa carrière en Europe.

Le club turc d’Ayubspor a officialisé, ce jeudi, la signature du Marocain Jawad El Yamiq, en provenance du Real Saragosse.

Dans un communiqué officiel, le club stambouliote a déclaré : « Bienvenue, Jawad El Yamiq ».

Le club a ajouté : « Nous avons signé un contrat avec Jawad El Yamiq et nous lui souhaitons beaucoup de succès sous nos couleurs violet et jaune. Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de notre club. »

Le défenseur central possède un parcours déjà riche : formé au Maroc, il a ensuite joué en Italie sous les couleurs de Gênes et de Pérouse, puis en Espagne avec le Real Saragosse et le Real Valladolid.

Il a également effectué un bref passage en Arabie saoudite, où il a porté les couleurs d’Al-Wehda et d’Al-Najma, avant de revenir à Saragosse.

International marocain, il a pris part à plusieurs compétitions avec les Lions de l’Atlas, dont la dernière Coupe des Nations en 2025, mais il n’a pas été retenu pour la Coupe du monde 2026.







