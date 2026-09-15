L'Union des associations européennes de football (UEFA) a publié une série de décisions déterminant le sort des finales des compétitions continentales pour les quatre prochaines années, et a dévoilé une nouvelle révolution dans le système de la Ligue des nations de l'UEFA.

Cela est intervenu lors d'une réunion décisive tenue par le comité exécutif de l'UEFA aujourd'hui dans la ville grecque de Thessalonique.

La carte des finales masculines

Les principales décisions ont concerné la Ligue des champions masculine, selon le communiqué de l'UEFA, comme suit :

Finale 2028 : elle se déroulera à la Munich Arena, à Munich, faisant ainsi revenir la finale dans le fief du Bayern Munich après la célèbre finale de 2012.

Finale 2029 : elle sera accueillie par le nouveau Spotify Camp Nou de Barcelone, pour la première finale européenne organisée par le stade sous sa nouvelle configuration, qui en fera le plus grand stade d'Europe, et la première depuis l'historique finale de 1999.

Quant aux deux autres compétitions de l'UEFA :

Ligue Europa : 2028 à l'Arena Nationale de Bucarest, et 2029 au Stade national de Serbie à Belgrade.

Ligue Europa Conférence : 2028 au Juventus Stadium de Turin, et 2029 à la Puskás Arena de Budapest.

Les finales féminines et la Supercoupe

L'UEFA n'a pas oublié les compétitions féminines ni la Supercoupe, puisqu'il a été décidé :

Ligue des champions féminine : 2028 au Parc Olympique Lyonnais à Décines, et 2029 au Stade national du pays de Galles à Cardiff.

Supercoupe de l'UEFA : 2027 à la Johan Cruyff Arena d'Amsterdam, et 2028 à l'Astana Arena à Astana au Kazakhstan, dans une démarche remarquable visant à élargir le périmètre de l'événement.

Ligue des champions de futsal : la finale 2027 se déroulera à la Bienne/Biel Arena en Suisse.

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Une révolution dans la Ligue des nations de l'UEFA

Dans une décision stratégique, le comité exécutif a approuvé la modification du système de promotion et de relégation de la Ligue des nations de l'UEFA pour la saison 2026/2027.

Cette modification vise à faciliter une transition en douceur vers le nouveau système adopté en mai 2026, qui verra la compétition passer de quatre groupes à trois groupes seulement à partir de la saison 2028/2029, dans le but d'accroître la compétitivité des matchs.

L'UEFA a conclu sa réunion en annonçant le lieu de la prochaine, le comité exécutif tenant sa prochaine réunion dans la ville de Belfast, en Irlande du Nord, le 7 décembre, soit le lendemain même du tirage au sort des éliminatoires de l'Euro 2028, qui se déroulera dans la même ville.