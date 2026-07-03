Officiel : le Bayern Munich prolonge le contrat de sa star allemande jusqu’en 2031

Le Bayern Munich a officialisé l’arrivée du défenseur allemand Nathaniel Brown, 23 ans, en provenance de l’Eintracht Francfort. Le joueur a paraphé un contrat qui l’engage jusqu’au 30 juin 2031.

Jan-Christian Dreesen, directeur général du Bayern Munich, a souligné les atouts du joueur en déclarant : « Nathaniel Braun possède des qualités très recherchées dans le football moderne. Il a beaucoup progressé ces derniers temps grâce à sa vitesse et à son dynamisme, et nous sommes convaincus qu’il est le profil idéal pour le Bayern Munich. Nous voulons franchir ensemble l’étape suivante, et cette arrivée confirme notre volonté d’attirer très tôt au Bayern Munich les jeunes talents allemands les plus prometteurs. C’est dans notre ADN, et cela doit le rester. »

De son côté, Max Eberl, membre du conseil d’administration du Bayern Munich en charge des affaires sportives, s’est réjoui de cette transaction en déclarant : « Nous sommes ravis d’accueillir au Bayern Munich un joueur comme Nathaniel Brown, qui a connu une progression fulgurante mais qui dispose encore d’un énorme potentiel et qui est un joueur d’avenir. Il a marqué les esprits lors de la Coupe du monde et a montré pourquoi nous le suivions depuis un certain temps. Il viendra renforcer nos options en défense et au milieu de terrain. »

Dans le même ordre d’idées, Christoph Freund, directeur sportif du Bayern Munich, a déclaré : « Nathaniel Brown peut jouer à plusieurs postes et possède une grande vitesse sur les ailes. À 23 ans, il est déjà un joueur de premier plan et va continuer à progresser. Nous sommes ravis de l’accueillir et nous sommes convaincus qu’il va continuer à s’épanouir ici, au Bayern Munich. »

Le joueur, lui-même originaire de Bavière, a confié : « Le Bayern Munich est l’un des meilleurs clubs du monde. C’est un grand honneur de pouvoir jouer pour ce maillot, et cela me rend fier. »

Il conclut : « J’ai toujours rêvé de jouer pour remporter les plus grands titres au plus haut niveau ; je me suis fixé les objectifs les plus ambitieux et je veux donner le meilleur de moi-même chaque jour. J’ai très vite eu un excellent feeling lors des discussions avec la direction, et Vincent Kompany, en particulier, m’a montré comment il me percevait et comment il envisageait mon évolution, ce qui m’a totalement convaincu. »